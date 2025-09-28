الصحة تحذر من مخاطر الولادة القيصرية على الأم والطفل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الولادة القيصرية تزيد من احتمالية دخول الأطفال إلى الحضانات بنسبة تصل إلى 35%، خاصة في حالات الولادة المبكرة قبل اكتمال الحمل، مشددًا على أن هذه النسبة تعكس المخاطر المرتبطة بالتدخل الجراحي.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه في برنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أن الولادة القيصرية ليست مجرد إجراء طبي بسيط، قائلًا: "إنها تحمل مخاطر صحية كبيرة على الأم والطفل مقارنة بالولادة الطبيعية التي تظل الخيار الأكثر أمانًا."

وأشار إلى أن الأمهات اللاتي يخضعن للولادة القيصرية يواجهن نسبة عدوى تصل إلى 25% نتيجة التدخل الجراحي، مضيفًا أن هذه المضاعفات نادرة جدًا في الولادة الطبيعية.

وأضاف أن الولادة القيصرية ترتبط بارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات، حيث تصل الحالات الحرجة إلى 25 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة قيصرية، مشيرًا إلى أن الجلطات الدماغية تعد من أخطر المضاعفات التي تهدد الأمهات بعد العملية.

وكشف عبد الغفار أن تأثير الولادة القيصرية لا يقتصر على الأم، بل يمتد إلى الطفل، مؤكدًا أن الأطفال المولودين قيصريًا أكثر عرضة للسمنة ومشكلات الوزن مع التقدم في العمر بسبب التغيرات في الهضم والهرمونات.

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال قد يواجهون أيضًا زيادة في مخاطر الإصابة بحساسية الصدر والتهابات الأمعاء، مما يتطلب متابعة طبية دقيقة خلال مراحل نموهم المبكرة.

وأضاف أن هذه المخاطر تجعل الولادة الطبيعية الخيار المفضل في الحالات التي لا تستدعي التدخل الجراحي، مشددًا على ضرورة تكثيف التوعية بمخاطر الولادة القيصرية غير الضرورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن اختيار طريقة الولادة يجب أن يعتمد على تقييم دقيق لصحة الأم والجنين، مشيرًا إلى أن التدخل الجراحي ينبغي أن يقتصر على الحالات الطارئة فقط لتقليل المضاعفات وضمان سلامة الأم والطفل.