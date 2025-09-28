برلمانية: سأتقدم بطلب إحاطة لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص في مصر

أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أنها اعتزامها التقدم بطلب إحاطة رسمي خلال دور الانعقاد السادس المقرر في أكتوبر المقبل، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن المطالبة بإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر.

وأكدت "رشدي"، في بيان اليوم، أن الحفاظ على الأمن الأخلاقي يعد ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، مشيرة إلى أن العديد من الدول العربية تتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف قيمها الأصيلة حفاظًا على وحدة نسيجها الاجتماعي.

وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت تكاتف مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية في مصر من أجل ترسيخ القيم الأخلاقية، باعتبارها أساسًا لإعادة بناء شخصية المواطن المصري في مواجهة تحديات العولمة والانفتاح الثقافي والتطور التكنولوجي المتسارع.

وأضافت أن الإعلان عن إنشاء أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في هذا التوقيت الحساس يمثل - على حد وصفها - محاولة تستهدف القيم المجتمعية وتؤثر سلبًا على النشء والشباب الذين يُعَدّون أمهات وآباء المستقبل.

وشددت النائبة على أن وحدة القيم الأخلاقية تشكل ضمانة حقيقية لاستقرار المجتمع، محذرة من أن تباين القيم أو اختلالها يؤدي إلى ضعف البنيان الاجتماعي وتفككه.

كما لفتت إلى أن إعداد جيل واعٍ ومتمسك بالهوية الوطنية لا يتحقق إلا من خلال ترسيخ المعتقدات القويمة، ومحاربة مظاهر الإسفاف والانحدار الأخلاقي، وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء.

واختتمت تصريحاتها بدعوة الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لإغلاق الأكاديمية ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدة أن حماية الشباب من السلوكيات الدخيلة والثقافات الوافدة تمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا





أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم



