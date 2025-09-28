كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي تامر أمين عن استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة للكابتن مدحت شلبي، والتي تناولت شخصية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وصف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، تصريحات شلبي بأنها "غير مفهومة، وغير مبررة، وغير مقبولة" على الإطلاق، مؤكدًا أنه ما زال عاجزًا عن استيعاب دوافعها الحقيقية.

وأوضح الإعلامي تامر أمين، أن النقد الموجه لرئيس النادي الأهلي هو أمر مقبول في سياقه الصحيح، قائلًا: "من حق أي إعلامي أو محلل أن يوجّه النقد لرئيس الأهلي أو يختلف معه في قرارات مجلس الإدارة، أو يعلق على اختيارات الأجهزة الفنية واللاعبين، حتى لو وصل الأمر إلى القول إن الخطيب لا يصلح لرئاسة النادي، فهذا يدخل في إطار الرأي".

وأوضح أمين، الفارق الجوهري بين حرية الرأي وطرح المعلومات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن الخوض في المرض والتأشيرات لا علاقة له بالرأي، بل بالمعلومة، والمعلومة لا بد أن تكون صحيحة أو خاطئة وفق مصادر موثوقة.

وشدد مقدم "آخر النهار"، على أن الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب موثقة بتقارير طبية داخل مصر وخارجها، معتبرًا أن الحديث عن "ادعاء المرض" هو أمر لا يليق.

كما تساءل عن المنطق وراء الإشارة إلى حرمان الخطيب من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا: "هل يُعقل أن يحصل جميع أفراد بعثة الأهلي على التأشيرة، من اللاعبين والإداريين والعاملين، بينما يُحرم منها رئيس النادي؟".

ولفت أمين إلى أن مستوى هذه التصريحات لا يتناسب مع مكانة إعلامي مخضرم مثل مدحت شلبي، مضيفًا: "ما قاله شلبي لا يمكن أن يصدر عن إعلامي مبتدئ، أو طالب في الفرقة الأولى بكلية الإعلام، فما بالك بإعلامي كبير صاحب خبرة طويلة".