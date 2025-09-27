أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أشرف مروان كان "رجل مخابراتًا من الطراز الأول"، مشيرًا إلى رفضه استخدام مصطلح "جاسوس" بحق مروان، مؤكدًا أن مروان كان يعمل "من أجل بلده".

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أشار أديب إلى أن مروان، الذي كان متزوجًا من ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وصل إلى مرحلة أسطوريةً في التخابر، واصفًا إياه بـ"البطل".

وأضاف أديب أنه التقى أشرف مروان في حياته وكان يزوره في لندن، موضحًا أنه كان يتمتع بشياكة وأناقة، وكان "سوبر مان المخابرات المصرية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وتطرق أديب إلى التحول الأخير في الموقف الإسرائيلي تجاه مروان، قائلًا إن الأمر ظل من 3 أو 4 أيام محل شك وجدل.

وأكد أن الإسرائيليين أنفسهم قاموا بعمل أبحاث وتقارير نشرت في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ووصفوا العملية الاستخباراتية التي قام بها مروان في صفوفهم بـ "الزومبة التاريخية" و "الكارثة الاستخباراتية"،

وأضاف مقدم "الحكاية": "تل أبيب اعترفت بصراحةً أن العملية الاستخباراتية الأكبر في تاريخ إسرائيل اللي اتعملت فينا عملها فينا أشرف مروان".

وأوضح أديب أن المخابرات الإسرائيلية كانت تعرف أن مصر ستحارب، ولكنهم لم يعرفوا "الساعة صفر" بالضبط.

وأشار إلى أن القيادة المصرية استغلت مروان، الذي كان مقنعًا للإسرائيليين بأنه "حبيبهم وشغال معاهم"، لتضليلهم.

وقال إنه عندما وصلهم تسريب من سوريا بتاريخ الحرب الصحيح، اتصلوا به، فكذبهم مروان مؤكدًا لهم أن المصريين لن يعبروا في هذا اليوم، ليتم بعدها إلغاء حشد القوات الإسرائيلية.

وتحدث أديب عن مسألة وفاة أشرف مروان في لندن عام 2007، التي قيل إنها انتحارًا، مشيرًا إلى أنه كان لديه يقين بأن الإسرائيليين "مبيسيبوش تارهم" ويورثون الملفات لبعضهم البعض.

وشدد مقدم "الحكاية" على أن اعتراف الإسرائيلي الأخير بأن "أشرف مروان لعب بينا ولعب بجهاز المخابرات الإسرائيلي"، رفع قناعته الشخصية إلى حد كبيرًا باغتيال أشرف مروان بنسبة قد تصل إلى 80%، داعيًا إلى التوجه بكثير من العرفان لروح هذا البطل.