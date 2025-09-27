كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد سالم إن وصف منطقة الشرق الأوسط بأنها مجرد "مجموعة قبائل" يعد كلاماً باطلاً لا يعكس الحقائق التاريخية، مؤكداً أن دول المنطقة تمتلك جذوراً حضارية تمتد لآلاف السنين.

وأضاف خلال برنامجه "كلمة أخيرة" على قناة "ON" أن دولاً مثل مصر والعراق ولبنان وليبيا والسودان تمثل كيانات تاريخية مستقلة، مشيراً إلى أن مقارنتها بالدول الإسكندنافية أو إنكار صفة الدولة عنها يمثل "تعميماً خاطئاً".

وتطرق سالم إلى التناقض في الموقف الدولي تجاه الأزمة الفلسطينية، قائلاً: "الولايات المتحدة تلعب على أوتار متعددة بين دعوات لتهدئة ومرحلة ما بعد الحرب، ودعم غير محدود لإسرائيل، ورؤى متطرفة".

وأشار مقدم "كلمة أخيرة" إلى أن هذه التصريحات المتباينة تعكس انقسامًا واضحًا في الموقف الغربي وتسبب حيرة في واشنطن.

وأكد الإعلامي أن التعاطف العالمي مع أهالي غزة بعد أحداث 7 أكتوبر كان موجهاً نحو المدنيين الأبرياء وليس بالضرورة نحو حركة حماس، داعيًا إلى قراءة دقيقة للمشهد الدولي وتفاصيله الدبلوماسية قبل إطلاق الأحكام العامة.

وأكد سالم على أن دول المنطقة تمتلك مقومات الدولة الحضارية التي تتجاوز بكثير فكرة القبائل، مما يستدعي فهماً أكثر عمقاً لطبيعة الكيانات السياسية في الشرق الأوسط.