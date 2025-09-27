الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

(أ ش أ):

أعلنت لجنة التطوير المهني بـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، قواعد وشروط التقديم لمسابقة الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، (أكتوبر ٢٠٢٥):

أولا: تقديم الأعمال الصحفية ( منشورة ) في إحدى الإصدارات الصحفية القومية (جرائد ومجلات وبوابات إلكترونية) في الفترة من أول يونيو وحتى آخر سبتمبر 2025.

* ثانيا: تقدم الأعمال المنشورة إلى الأمانة العامة، مطبوعة أو word أو رابط (Link) على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

* ثالثا: العلانية في تقديم المنشور، ولا يضير الاسم مصاحب للعمل ، دون أن يخل هذا بمبدأ الشفافية، لأن النشر الإلكتروني تجاوز هذا الإجراء.

* رابعا: يحق للزميل التقدم بعمل واحد فقط في فرعين على الأكثر.

* خامسا: الفروع المتاح فيها التقديم: (الحوار الصحفي / التحقيق الصحفي / التغطية الخبرية / الكاريكاتور / المقال الصحفي / العمود الصحفي/ الصورة الصحفية).

* سادسا: جائزة المجلة أو الصحيفة الأكثر تطورا.. يختارها أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

* سابعا: جائزة الإداري المثالي، والعامل المثالي، ترشحها مجالس الإدارات في المؤسسات القومية، ويختار الفائز من بين الأسماء بواسطة أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة للصحافة.