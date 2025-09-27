إعلان

الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

كتب : مصراوي

09:16 م 27/09/2025

الهيئة الوطنية للصحافة

(أ ش أ):

أعلنت لجنة التطوير المهني بـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، قواعد وشروط التقديم لمسابقة الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، (أكتوبر ٢٠٢٥):

أولا: تقديم الأعمال الصحفية ( منشورة ) في إحدى الإصدارات الصحفية القومية (جرائد ومجلات وبوابات إلكترونية) في الفترة من أول يونيو وحتى آخر سبتمبر 2025.

* ثانيا: تقدم الأعمال المنشورة إلى الأمانة العامة، مطبوعة أو word أو رابط (Link) على الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة.

* ثالثا: العلانية في تقديم المنشور، ولا يضير الاسم مصاحب للعمل ، دون أن يخل هذا بمبدأ الشفافية، لأن النشر الإلكتروني تجاوز هذا الإجراء.

* رابعا: يحق للزميل التقدم بعمل واحد فقط في فرعين على الأكثر.

* خامسا: الفروع المتاح فيها التقديم: (الحوار الصحفي / التحقيق الصحفي / التغطية الخبرية / الكاريكاتور / المقال الصحفي / العمود الصحفي/ الصورة الصحفية).

* سادسا: جائزة المجلة أو الصحيفة الأكثر تطورا.. يختارها أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

* سابعا: جائزة الإداري المثالي، والعامل المثالي، ترشحها مجالس الإدارات في المؤسسات القومية، ويختار الفائز من بين الأسماء بواسطة أمناء الجائزة بالتوافق مع أعضاء الهيئة للصحافة.

هذا المحتوى من

Asha

الهيئة الوطنية للصحافة الامتياز الصحفي

