أكد الإعلامي أحمد موسى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر الجمعة للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل قوية تعكس رؤيته الاستراتيجية للأوضاع الإقليمية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تناول في كلمته تطورات معبر رفح منذ عام 2005، مشيرًا إلى أن سيطرة حماس على المعبر من الجانب الفلسطيني عام 2007 غيرت ديناميكياته، وأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر الآن على الجانب الفلسطيني من المعبر، بينما تظل مصر ملتزمة بعدم التعامل مع جيش الاحتلال.

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد وليس لنقل البضائع، مؤكدًا أن مصر تحافظ على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية دون الانجرار إلى صراعات تضر باستقرارها.

وتابع أن كلمة الرئيس تكررت بنفس الوضوح الذي عبر عنه في 10 أكتوبر 2023، بعد ثلاثة أيام من أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أن الهجمات التي تستهدف المنطقة غالبًا ما تكون موجهة لزعزعة استقرار الدولة المصرية.

وشدد موسى على أن الرئيس السيسي يمتلك قراءة مستقبلية دقيقة لتطورات المنطقة، مستدركًا بسؤال حول ما إذا كانت خطوات حماس قد خدمت القضية الفلسطينية أم أنها أثارت رد فعل إسرائيلي عنيف لم يكن متوقعًا.

وأكد أن كلمة السيسي تناولت اتفاقية المعابر وردت على العديد من الشائعات، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل التمسك بموقفها الداعم للفلسطينيين مع الحفاظ على أمنها القومي.