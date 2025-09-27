أكد المهندس عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن الحزب يخوض منافسة ومعركة انتخابات مجلس النواب 2025 بـقوة وثقة، مدعوماً برؤية سياسية متكاملة وأجندة تشريعية تركز بشكل مطلق على خدمة المواطن ورفع المعاناة عنه.

وأوضح "جاد"، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم بمقره الرئيسي للإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس النواب، أن أهم ما يميّز العدل ليس فقط الانتشار الكمي، بل التنوع الحقيقي وغير المسبوق في صفوفه سواء من الأعضاء أو المرشحين الذين يحملون على عاتقهم جميعًا رؤية ومبادئ الحزب ويعملون بجد وإخلاص من أجلها، وهو ما يعكس نسيجاً وطنياً أصيلاً.

ولفت مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن الحزب يضم الشباب الطموح بجوار أصحاب الخبرة الراسخة، والسيدات والرجال، ممثلين لأقاليم مصر كافة، موضحًا أن هذا التنوع هو التعبير العملي لرؤيتنا بأن البرلمان يجب أن يكون مرآة حقيقية للشعب، قادراً على عكس طموحاته والدفاع عن مصالحه دون استثناء .

وأضاف: "لقد أعلنا بوضوح أن معركتنا الانتخابية، خاصة في المقاعد الفردية وذلك من أجل المواطن أولاً، مشددًا على أن الحزب أعد حزمة تشريعية متكاملة لمعالجة المشكلات البنيوية التي تواجه الدولة، ترتكز على محاور رئيسية واضحة، أهمها الإصلاح الإداري، والتحول الاقتصادي الإنتاجي، وإصلاحات تشريعية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والخدمات، وغيرها، وذلك من خلال رؤية واضحة، وثقة كبيرة في دعم المواطنين التي لا حدود لها".