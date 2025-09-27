إعلان

أجواء خريفية وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

07:39 م 27/09/2025
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

555995825_1213939047431327_5014968606956969304_n

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 32 درجة، وجنوب الوجه البحري 31 درجة، والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري 29 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 درجة.

555735899_1213940510764514_1291002316164433000_n

