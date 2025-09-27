أول تعليق من باسم يوسف على ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" على ON

كتب- محمد نصار:

علق باسم يوسف على عودته مرة أخرى للظهور عبر شاشات التلفزيون في مصر من خلال برنامج كلمة أخيرة على قناة "أون".

وقال باسم يوسف، عبر حسابه على فيسبوك:" طيب يا جماعة عشان الكلام كتير والإشاعات كتير، أنا زي ما شوفتوني أول مرة في أوضة الغسيل من مصر حتشوفوني تاني على شاشات التلفزيون المصري من أوضة الغسيل من لوس أنجلوس".

وأضاف: "حكون ضيف أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة عبر الأقمار الصناعية أو راوتر الإنترنت، في حوار حصري يوم 7 أكتوبر، حنتكلم عن رحلتي الكام سنة اللي فاتت وحنقول شوية حكايات لطيفة عن ما وراء الكواليس في كل الأخبار واللقاءات اللي طلعت فيها".

واختتم باسم يوسف قائلًا: "أسرار تنشر لأول مرة (أو لتاني مرة عادي)، أكشن، دراما، مقاطع بلوتوث ساخنة، أما موضوع إني واخد 22 مليون جنيه ده فبصراحة ده خبر عجيب جدًا، يا ريت نتحرى الدقة، أنا واخد 22 مليون دولار، عيب كده".

