حريق مصنع ملابس المحلة.. قرار عاجل بشأن تعويضات الضحايا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي، عن تخصيص مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة من ضحايا حادث حريق مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بمحلة الكبرى في محافظة الغربية، الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد وزير العمل، ووزيرة التضامن، أن الوزارة ستصرف أيضًا إعانات مالية للمصابين وفقًا لما تحدده التقارير الطبية لكل حالة، لضمان تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وجه الوزيران، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين، لتخفيف أثر الحادث عليهم.

وتقدّم محمد جبران والدكتورة مايا مرسي، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدين متابعة جهود الإغاثة والدعم المالي بشكل مستمر حتى انتهاء كافة الإجراءات.

