البيئة: عقد 13 جلسة حوارية لمواجهة التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في مواصلة عقد جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة التغيرات المناخية في مختلف محافظات الجمهورية، والمدرج بالبرنامج الحكومي للفترة (2024-2027) بهدف رفع تعزيز الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمع في التصدي للقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية، بما يخدم تحقيق الهدف الاستراتيجي للحوكمة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضحت منال عوض، في بيان اليوم، أن الوزارة عقدت حتى الآن 13 جلسة حوارية في 10 محافظات خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 27 سبتمبر من العام الحالي، بالتنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، برئاسة المهندسة سماح صالح، المنسق العام لجلسات الحوار المجتمعي، وفروع جهاز شؤون البيئة بالمحافظات، وبمشاركة منظمات ووكالات الأمم المتحدة، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص والمستثمرين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذه الجلسات تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، منها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف، وتأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى عرض تجارب لعدد من المستفيدين كنماذج نجاح لمشروعات التكيف والتخفيف.

كما تناولت الجلسات استعراض مفاهيم التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، وتسليط الضوء على جهود الدولة ومشروعاتها في هذا المجال، وعقد حوار مفتوح مع المشاركين لطرح أسئلتهم وتقديم المقترحات ويجرى توثيقها لإعداد التقرير النهائي بمخرجات الحوار.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم، حلقة نقاشية بديوان عام المحافظة حول آليات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة.

وقد اسفرت الحلقة النقاشية عن التأكيد على عدد من الأهداف أبرزها زيادة التوعية المجتمعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودعم المبادرات المحلية التي تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ومن المقرر مواصلة تنظيم تلك الفعاليات حتى 24 نوفمبر من العام الحالي، من خلال عقد 14 جلسة إضافية بعدد 10 محافظات أخرى، لاستكمال برنامج الحوار المجتمعي على مستوى الجمهورية.

