الري تبحث إعادة تأهيل نظام وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية"، المقرر تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويستهدف المشروع تطوير نظم الري في زمام وادي النقرة بمحافظة أسوان، بما يراعي متطلبات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتتضمن أنشطة المشروع إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع التابعة لها، تنفيذ نظام لمكافحة الحشائش وتحسين إدارة وتوزيع المياه، وضع منظومة لإدارة أصول الترع، تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال رفع القدرات المؤسسية على متابعة وتشغيل النظام، ونقل التجارب الزراعية الناجحة للمزارعين لزيادة الإنتاجية والتحول إلى أنماط زراعة أكثر مقاومة للتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور سويلم، أن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر 2030، ويسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين منظومة الري بالمنطقة، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية ومستوى معيشة صغار ومتوسطي المزارعين، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن المشروع سيساعد على خفض استهلاك الطاقة وتكاليف تشغيل محطات الرفع، وتقليل الانبعاثات الحرارية، وصولًا إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة.

واستعرض الوزير، ما قامت به أجهزة الوزارة من جهود خلال الفترة الماضية لحين تنفيذ الحلول الدائمة ضمن أنشطة المشروع، وتشمل:

- متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية بما يتوافق مع احتياجات الري.

- رفع كفاءة محطات الرفع وضمان ساعات التشغيل اللازمة.

- التنسيق مع روابط مستخدمي المياه والمنتفعين لتنظيم فترات الري وكميات المياه المسحوبة.

- متابعة التحول لنظم الري الحديث بمعرفة المنتفعين.

وأوضح أن هذه الإجراءات، ساهمت في نجاح الموسم الصيفي الماضي وتحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح بالمنطقة.

وأضاف الدكتور سويلم، أنه تم تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لمحطات الرفع، شملت صيانة أو إحلال وتجديد بعض الوحدات، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لحين تنفيذ الحلول الدائمة.

كما تم تطهير الترع وإزالة الحشائش أمام مداخل المحطات لضمان استمرارية تشغيلها، إضافة إلى متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتنظيم المناوبات والموازنات المائية للترع الفرعية، بجانب تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على الترع، وهو ما انعكس إيجابياً على انتظام عملية توزيع المياه.

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يمتد على مساحة 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع، وشبكة ترع رئيسية وفرعية بطول إجمالي يبلغ 154 كم، وتخدم المنطقة عدداً من القرى إضافة إلى 5 مرشحات مياه شرب.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل