"الإسكان" تكشف آليات استرداد مقدمات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج يحظى بإقبال غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 15 ألف مصري بطلبات للحصول على قطع أراضي في الطرح العاشر للمشروع.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أشار خطاب إلى أن الوزارة استجابت للطلبات الكبيرة بزيادة عدد القطع المطروحة من 3000 إلى 15 ألف قطعة أرض، موضحًا أن المشروع يغطي 25 مدينة جديدة ويخدم آلاف المصريين بالخارج.

وأضاف أن الطرح التكميلي الجديد يشمل 4680 قطعة أرض في 18 مدينة، بينها 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "نحن نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المصريين بالخارج، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول"، مشيراً إلى وجود آليات واضحة لاسترداد المقدمات لمن يرغب في الانسحاب من المشروع.

وأكد أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة مع جميع الاستفسارات والشكاوى، مشيرًا إلى فريق العمل يتواصل مع الحاجزين على مدار 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب لتلبية استفساراتهم.

وأوضح المتحدث إلى أن العديد من المواطنين استردوا أموالهم بالفعل، وأن الوزارة تعمل بجدية لضمان رضا المغتربين مع الحفاظ على شفافية الإجراءات، مشيرًا إلى أن إجراءات استرداد الأموال تستغرق 40 يومًا من إرسال بريد إلكتروني بطلب الاستراداد المعلن عبر الموقع الخاص بمشروع "بيت الوطن".

وأوضح خطاب أن معايير اختيار الأراضي تراعي القرب من الخدمات والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى تلبية طموحات المصريين بالخارج في الاستثمار بالوطن، مشددًا على أن المشروع يمثل فرصة فريدة للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر والمساهمة في عملية التنمية.