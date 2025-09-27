إعلان

الجيزة: تركيب أسوار خرسانية بطول 140 مترًا بشارع فيصل لمنع إلقاء المخلفات

كتب- محمد أبو بكر:

02:30 ص 27/09/2025
    تركيب أسوار خرسانية بطول 140 مترًا بشارع فيصل
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تنفيذ أعمال تركيب أسوار خرسانية بطول 140 مترًا على جانب شارع فيصل الرئيسي بأرض شركة المطاحن بمنطقة محطة الطالبية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للطرق الرئيسية ومنع إلقاء المخلفات الصلبة والبلدية.

وأوضح المحافظ أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المخالفين بإلقاء الرتش ومخلفات البناء في تلك المنطقة، مما تسبب في تشويه المظهر العام للطريق، وهو ما استدعى التدخل السريع بتنفيذ هذا الإجراء الوقائي للحفاظ على نظافة الشارع وصورته الحضارية.

وشدد النجار على أن المحافظة لن تسمح بعودة مثل هذه الممارسات السلبية التي تضر بالبيئة والصحة العامة، مؤكدًا استمرار الأجهزة التنفيذية في جهودها اليومية لرفع المخلفات سواء من الشوارع أو نقاط التجميع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار هذه الظواهر غير الحضارية.

كما دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة المحافظة والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على المظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

