مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية APUA بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي والذي يشهد انتقال رئاسة المنظمة الى جمهورية مصر العربية، والاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية.

ويعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "افريقيا وتحديات التحول الطاقي"، ويستمر حتى 3 أكتوبر، وذلك في إطار الالتزام المصري بقيادة مستقبل الطاقة الطموح في إفريقيا وثقة المجتمع الأفريقي والدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار حول مستقبل الطاقة بالقارة الأفريقية.

بدأت الجمعة الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر واجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد لمناقشة جدول الأعمال، وتنعقد اليوم السبت الجمعية العامة بحضور كافة أعضاء المنظمة من شركات الكهرباء، ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث الدولية في قطاع الطاقة الإفريقية.

وأحد المنصات المهمة التي تجمع كافة الأطراف المعنية بصناعة الطاقة في إفريقيا، حيث يتم التشاور والتباحث حول القضايا والفرص والتحديات في قطاع الكهرباء والطاقة، ويجمع الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الإفريقية، وصناع السياسات، وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة في إفريقيا.

ويتم افتتاح المؤتمر على المستوى الوزاري صباح الأربعاء المقبل بالقاهرة ويناقش عدة محاور رئيسية من بينها التحول في مجال الطاقة وإصلاحات قطاع الطاقة والحوكمة والاستدامة لشركات الطاقة الإفريقية ومستقبل قطاع الطاقة الإفريقي، ويستهدف المؤتمر مناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة الإفريقي، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحسين كفاءة مرافق الطاقة ، وكذلك بعض الفعاليات والمنتديات رفيعة المستوى، ومن أبرزها منتدى الحوكمة.

والقيادة للمدراء التنفيذيين، ومنتدى سوق الكهرباء الإفريقية الموحد (AfSEM)، بالإضافة إلى جلسات حوارية رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة، وعروضاً تقنية حول التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه شركات الكهرباء الافريقية ودور المرأة في قطاع الكهرباء في افريقيا وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، ويشمل المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع الطاقة الرائدة في مصر، والتي تُبرز جهود مصر في التحول نحو الطاقة الخضراء.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء في إفريقيا لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، موضحا ، علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي، موضحًا الالتزام بدعم التحول الطاقي في إفريقيا والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 واستمرار العمل لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

جدير بالذكر، إقامة معرض مصاحب للمؤتمر، لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من الشركات المصنعة الوطنية والدولية لمعدات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أبرز مقدمي الخدمات الاستشارية.