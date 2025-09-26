إعلان

قريبًا.. عودة باسم يوسف

كتب : مصراوي

09:21 م 26/09/2025

الاعلامي باسم يوسف

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر مطلع أن الإعلامي باسم يوسف يضع اللمسات النهائية للعودة إلى الساحة الإعلامية بعد سنوات من الغياب، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات جارية بينه وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاتفاق على الشكل الجديد لظهوره.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن باسم يوسف لن يقدم برنامجا كما يشاع، لكن سيكون له لقاءً ثابتًا وفقرة خاصة مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامجه كلمة أخيرة المذاع على قناة أون.

وأضاف أن عودة يوسف المتوقعة تأتي بعد أكثر من 11 عاماً على توقف برنامجه الشهير، لافتاً إلى أن الاتفاق النهائي قد يُعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن الإعلامي باسم يوسف كان خير سفير للدفاع عن القضية الفلسطينية في أكبر البرامج والقنوات الأمريكية بما يملكه من خبرة طويلة في مجال الإعلام فضلا عن إتقانه للغة الأجنبية وأيضا درايته الواسعة بالجانب التاريخي للقضية الفلسطينية.

