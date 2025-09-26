إعلان

الزراعة: مد فترة صرف أسمدة الموسم الصيفي لمدة 10 أيام

كتب : مصراوي

12:30 م 26/09/2025

علاء فاروق وزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:

أعلن وزير الزراعة علاء فاروق مد فترة صرف أسمدة الموسم الصيفي لمدة 10 أيام إضافية (حتى 10 أكتوبر بدلًا من 30 سبتمبر).

وأضاف، في بيان، أن القرار يهدف إلى التيسير على المزارعين وضمان استلام الحصص كاملة وتجنب أي اختناقات في التوزيع.

وأوضح أنه تم توجيه الجمعيات الزراعية بتسهيل إجراءات الصرف وسرعة تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد المقرر.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تعترض مسيرة دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع: كما يتم تطبيق منظومة الحوكمة لضمان وصول الأسمدة بشفافية وفي الوقت المناسب، لتمكين المزارعين من القيام بدورهم الحيوي في التنمية الزراعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الزراعة علاء فاروق الجمعيات الزراعية التنمية الزراعية مد فترة صرف أسمدة الموسم الصيفي
الخبر التالى:
عالم بالأوقاف: قوة اليقين في القلب تعين على تقبل أقدار الله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة