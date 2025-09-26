الزراعة: مد فترة صرف أسمدة الموسم الصيفي لمدة 10 أيام

كتب- عمرو صالح:

أعلن وزير الزراعة علاء فاروق مد فترة صرف أسمدة الموسم الصيفي لمدة 10 أيام إضافية (حتى 10 أكتوبر بدلًا من 30 سبتمبر).

وأضاف، في بيان، أن القرار يهدف إلى التيسير على المزارعين وضمان استلام الحصص كاملة وتجنب أي اختناقات في التوزيع.

وأوضح أنه تم توجيه الجمعيات الزراعية بتسهيل إجراءات الصرف وسرعة تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد المقرر.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تعترض مسيرة دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع: كما يتم تطبيق منظومة الحوكمة لضمان وصول الأسمدة بشفافية وفي الوقت المناسب، لتمكين المزارعين من القيام بدورهم الحيوي في التنمية الزراعية.