تكليف سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية
كتب : مصراوي
07:33 م 25/09/2025
الهيئة العامة للتأمين الصحي
أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تكليف الدكتور سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة 3 أشهر.
يأتي ذلك خلفا للدكتور أحمد عطا، الذي قرر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في واقعة فقد عدد من مرضى العيون بصرهم بعد عمليات جراحية بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.
الخبر التالى:رئيس دار الكتب والوثائق القومية يكرم طلبة اللغة الفارسية