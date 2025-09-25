إعلان

تكليف سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

كتب : مصراوي

07:33 م 25/09/2025

الهيئة العامة للتأمين الصحي

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تكليف الدكتور سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك خلفا للدكتور أحمد عطا، الذي قرر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في واقعة فقد عدد من مرضى العيون بصرهم بعد عمليات جراحية بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

الهيئة العامة للتأمين الصحي سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية
