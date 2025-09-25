تكليف سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، تكليف الدكتور سيد جلال بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك خلفا للدكتور أحمد عطا، الذي قرر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق في واقعة فقد عدد من مرضى العيون بصرهم بعد عمليات جراحية بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.