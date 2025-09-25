وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة “دبليو إم سي” للاستثمارات وإدارة المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

وقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وعن شركة “دبليو إم سي”، الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن البروتوكول يهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين لتحسين النتائج الصحية ودعم استدامة الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن التعاون يشمل تطوير مستشفى “سكينة” للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، لتقديم خدمات علاجية ونفسية متقدمة، مما يعزز كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

حضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة، المهندس شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار. ومن جانب شركة “دبليو إم سي”، حضر الدكتور هشام عبدالرحمن، المدير الطبي لمجموعة “IHG” البريطانية، والدكتور جون جورج، ممثل جامعة “LSHTM”، والدكتورة نيرمين أبو غازية، رئيس العمليات الاستراتيجية للشركة.