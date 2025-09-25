تعاون مصري-روسي لإنشاء أول مركز للطب النووي بمدينة الضبعة

رسالة موسكو - محمد صلاح

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هناك تعاونًا جديدًا مع مؤسسة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية لبدء إنشاء أول مركز للطب النووي في مصر بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، بجوار محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.



وأضاف السبكي، خلال كلمته في جلسة "الطب النووي" ضمن فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الذرية العالمي بموسكو، أن هناك عدة لقاءات سابقة جرت بين الجانبين المصري والروسي لبدء إنشاء المركز، مشيرًا إلى أنه سيلتقي على هامش فعاليات المنتدى المديرَ العام لمؤسسة روساتوم الروسية لوضع اللمسات الأخيرة والجدول الزمني لبدء أعمال التنفيذ.



ويُعقد المنتدى الدولي للأسبوع العالمي الذري (WAW) في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، وهو أكبر حدث مخصص للصناعات النووية والصناعات ذات الصلة. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى في تمام الساعة 11 صباحًا.



ويحضر الحدث ممثلون عن قيادات الدول النامية للبرامج النووية، وكبار الخبراء العالميين، ورؤساء الشركات الكبرى. ويأتي توقيت المنتدى متزامنًا مع الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية. ومن المقرر أن يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 100 دولة، وأكثر من 10 آلاف زائر، وأكثر من 18 ألف مشارك في برنامج الشباب.



كما يستعرض المعرض مساهمة الصناعة النووية في تنمية الاقتصاد، والدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في حياة الناس وضمان بيئة طبيعية مواتية. ويُعقد برنامج الأعمال يومي 25 و26 سبتمبر تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة"، حيث يجمع مشاركين من مختلف البلدان في جلسة عامة وموائد مستديرة ذات موضوعات مختلفة.



ويحتفل علماء الطاقة النووية الروس بمرور 80 عامًا على إنشاء الصناعة النووية. وتعود نقطة الانطلاق الرسمية إلى 20 أغسطس 1945، حين تم إنشاء اللجنة الخاصة لإدارة العمل على استخدام الطاقة الذرية لليورانيوم.









