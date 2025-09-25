مصر تعرض مقوماتها السياحية في المعرض الدولي بباريس| صور

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا أئمة ودعاة من 8 دول

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي IFTM Top Resa 2025، الذي انطلق أمس بالعاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، ويُعد من أبرز المعارض السياحية المهنية في السوق الأوروبي.

افتتاح الجناح المصري

بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، افتتح الجناح المصري السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، والمهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور أعضاء الوفد المصري، ومن بينهم رامي نظمي مسئول السوق الفرنسي، وماريان حلمي فخري، ونادية حسام ممثلو الهيئة.

وأكد المهندس أحمد يوسف، أن المشاركة في هذا الحدث تعد خطوة استراتيجية لتعزيز وجود مصر في السوق السياحي الأوروبي، الذي يُعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

وأوضح أن المعرض يمثل منصة فعالة للتواصل مع شركاء المهنة وفتح آفاق تعاون جديدة، إلى جانب استعراض تنوع المقومات السياحية التي تملكها مصر تحت شعار: "مصر.. تنوع لا يُضاهى".

وعقد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية، عدة لقاءات مع منظمي الرحلات بالسوق الفرنسي، جرى خلالها مناقشة خطط مستقبلية لزيادة حركة السياحة الفرنسية إلى مصر، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشملت المقترحات إطلاق حملات ترويجية مشتركة تركز على أنماط السياحة المتنوعة مثل البيئية والرياضية والمغامرات والروحانية، بالإضافة إلى الترويج لمقاصد جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة.

وشارك الوفد المصري في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المعرض، ناقشت أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي عالميًا وسبل معالجتها، إلى جانب استعراض مشروعات جديدة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

وأجرى "يوسف"، لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام فرنسية للحديث عن التطورات في القطاع السياحي بمصر والرؤى المستقبلية لزيادة التدفقات السياحية.

وقدّم الجناح المصري عروضًا افتراضية لمستنسخات أثرية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، ما أتاح للزوار محاكاة تجربة استكشاف الآثار المصرية، وحظي بإشادة واسعة. كما نُظمت مسابقة بين الزوار حصل الفائزون فيها على تذاكر سفر إلى مصر لاكتشاف سحر المقصد المصري.

ونظم الجناح المصري ندوات ثقافية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

وألقى الدكتور إسلام عزت، محاضرة حول الاكتشافات الأثرية ونجاح مصر في رفع موقع دير أبو مينا الأثري من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، بينما تحدث الدكتور فريدريك، رئيس بعثة تانيس، عن أعمال الحفائر والترميم بموقع تانيس بمحافظة الشرقية.

تشارك الهيئة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 270 مترًا مربعًا، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من جانب الشركات والفنادق المصرية على المشاركة في هذا الحدث الدولي.

