كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن حفظة القرآن الكريم سيظلون حاملين رسالة كتاب الله "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مشيرًا إلى أن القرآن سيبقى محفوظًا في صدور أهله، يتلونه كما أنزل على رسول الله ﷺ، وفق الحديث الشريف: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتّل كما كنت تقرأ في الدنيا".

وأوضح "المفتي"، خلال افتتاح النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير، أن القرآن الكريم معجزة خالدة نزل بلسان عربي مبين، يحمل أصدق معاني التوحيد وتنزيه الله تعالى، ويبين منهج عبادته وحدود الحلال والحرام، ويرشد إلى مكارم الأخلاق.

وأكد الدكتور نظير عياد، أن أسلوب القرآن يجمع بين البلاغة والدليل العلمي والفكري، ويكشف للمتدبرين آفاقًا جديدة من الفهم في كل موضع.

وأضاف أن القرآن كان عبر الزمن نورًا يهتدي به المسلمون لفهم شؤون الحياة، وأن مسيرة الدولة المصرية في خدمة القرآن صنعت رموزًا كبارًا في عالم التلاوة، مثل الشيخ محمود علي البنا، والشيخ الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وأشار المفتي إلى أن مشروع دولة التلاوة الذي تتبناه وزارة الأوقاف اليوم يُعد امتدادًا لهذه المسيرة، إذ يسعى إلى إحياء مدرسة التلاوة المصرية من خلال اكتشاف المواهب الشابة وتعزيز القيم الأخلاقية الإسلامية، والحفاظ على النظام الصوتي البديع لفن التلاوة، بما يجدد تذوق السامعين ويعمق صلتهم بكتاب الله.

وأوضح أن إعجاز القرآن الكريم كان سببًا في وصف العرب له في صدر الإسلام بأنه «سحر»، نظرًا لجمعه بين جمال النثر وروعة الشعر في نسق لا يقدر عليه بشر، مؤكدًا أن هذا التفرد البياني شاهد على مصدره الإلهي.

وأعرب المفتي عن سعادته بنجاح مشروع دولة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، موجّهًا التهنئة لوزير الأوقاف على الإنجازات المحققة، ومؤكدًا أن التفاف الأسرة المصرية حول المشروع يعكس حقيقة أن القرآن كتاب لا يمكن فصله عن الحياة، لأنه "كتاب الحياة القائمة على الحق".

وشدد مفتي الجمهورية على أن العودة إلى القرآن أصبحت «واجب العصر»، خاصة في ظل طغيان المادة وتراجع القيم، معتبرًا أن مدرسة القرآن وتعاليمه الربانية كفيلة بأن تهدي الإنسان سواء السبيل، وتقوده إلى صلاح الدين والدنيا.

