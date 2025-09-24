"الصحة" تنظم ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام، استهدفت موظفي المجالس الطبية المتخصصة الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

تهدف الورشة إلى تطوير المهارات المهنية والإنسانية للعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل الإجراءات الإدارية والطبية. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة التواصل الفعّال ووضع المريض في صدارة أولويات تقديم الخدمة الصحية.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة صحية متطورة تركز على رضا المواطن، من خلال تدريب الكوادر على أحدث الممارسات الدولية، مع ربط التدريب بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحسين جودة الخدمات. وأضاف أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الورشة تُعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير المجالس، تركز على تمكين العاملين وتقديم خدمات أكثر سلاسة وتنظيمًا. وأشار إلى أن التدريب تضمن برامج متخصصة لتحسين التواصل مع المواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لضمان تجربة خدمية محترمة ومهنية.

اختتمت الورشة، التي نُفذت بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركتي “Johnson” و”GRO” المتخصصتين في التدريب الصحي، بتأكيد التزام الوزارة بمواصلة برامج التطوير لدعم الكوادر الصحية وتحقيق تجربة صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، شدّد الدكتور أحمد الحوفي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية العاملة في صناعة الدواء في مصر، على التزام الشركة بدعم رؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتوفير العلاجات المبتكرة للمريض المصري، مؤكدًا أن التدريب يمثل ركيزة أساسية في تحسين رحلة العلاج وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.