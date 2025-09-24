كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، اليوم، واجب العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية أمس.

جاء ذلك خلال زيارة مفتي الجمهورية، لسفارة المملكة العربية السعودية في مصر، اليوم، وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، صالح بن عيد الحصيني.

وأعرب مفتي مصر عن تعازيه للأمة الإسلامية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته.

