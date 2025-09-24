وزير العمل يوقع بروتوكول لتأهيل قائدي المركبات مع الغرف السياحية

كتب- محمد سامي:

شهد وزير العمل، محمد جبران، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية – المركز المصري للقيادة الآمنة، بحضور حسام الشاعر، رئيس الاتحاد.

يستهدف البروتوكول توحيد المعايير الخاصة بتقييم وتأهيل قائدي المركبات والفنيين، ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية المقرر سفرها للخارج على أسس القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق ودعم التنمية المستدامة في قطاع النقل.

وقع الاتفاق عن وزارة العمل وائل عبد الصبور قطب، مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد، واللواء وليد فودة مدير المركز المصري للقيادة الآمنة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وينص البروتوكول على التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، واعتماد الشهادات المهنية الصادرة عن المركز المصري للقيادة الآمنة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع الضوابط والمعايير الفنية والإدارية اللازمة.