وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم انتهى تشريعيًا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم، تم إقراره وصدر من رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، وبدأت القواعد التنفيذية الخاصة به تصدر، مشددًا على أن موضوع قانون الإيجار القديم انتهى بالنسبة للعملية التشريعية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحكومة تدرس الاعتراضات ومن المقرر أن تكون أمام البرلمان إجراءات محددة للنظر فيها، قائلًا: "مجلس النواب لن يعيد النظر في قانون الإجراءات الجنائية بالكامل وتقتصر الجلسات على مناقشة المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض عليها".

وأوضح أن ضيق الوقت لن يؤثر على مناقشة القانون، مؤكدًا أن القانون ينظر بإجراءات خاصة في حدود المواد المعترض عليها ويعرض على اللجنة العامة وبعدها يتم تشكيل لجنة خاصة والبرلمان هو المنوط به تحديد العمل وموعد تشكيل اللجنة.

وتابع: "هناك بعض مشروعات القوانين المهمة وجاري التنسيق مع مجلس النواب ليتم الانتهاء منها، ولن يكون هناك وقت لمشروعات قوانين طويلة"؛ لأن الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بهذه النوعية من مشروعات القوانين في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا:

صور- مصر وتركيا تنفذان التدريب البحري المشترك "بحر الصداقة – 2025"

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل العلماء عالميًا