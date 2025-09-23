أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب لديه أكثر من 30 ألف عضو، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في أن بعض الأشخاص يحبون دخول الأحزاب من باب الوجاهة فقط، دون أن يكونوا فاعلين في الحياة السياسية.

وقال في تصريحات لبرنامج الطريق إلى البرلمان من تقديم الكاتب الصحفي محمد سامي: "الأحزاب هي مصانع إعداد الكوادر السياسية والتنفيذية أيضًا، ثم نقوم بتمهيدهم ليكونوا ضمن صفوف المحليات أو الشيوخ أو النواب وهكذا".

وتابع: "أحيانًا لا تلعب الأحزاب هذا الدور وتستقطب أشخاصًا جاهزين قبل موسم الانتخابات"، مشيرًا إلى أن حزب المؤتمر أُنشئ عام 2012 برئاسة عمرو موسى، وكان هو نائب رئيس الحزب ومسؤول التثقيف السياسي والشباب.

وأضاف: "منذ ذلك الوقت نفرخ كوادر كثيرة جدًا، وفي الانتخابات الماضية وجدنا أعضاء كثيرين تربوا في حزب المؤتمر، وهناك أحزاب أخرى يتم إنشاؤها ورؤساؤها من حزب المؤتمر، ولذا أشعر بالفخر أن كوادر حزب المؤتمر موجودة في كل مكان".

وحول وجود قائمة منافسة للقائمة الوطنية، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر وجود اقتراح بتشكيل قائمة من بعض أحزاب المعارضة، لكنه لا يعلم إلى أي مدى وصلت الآن، مشيرًا إلى أنه كان هناك حديث عن تحالف لبعض الأحزاب بقيادة ناجي الشهابي، متمنيًا وجود قائمتين أو ثلاث على الأقل، معتبرًا أن ذلك سيجعل الناس تشعر بوجود أحزاب حقيقية ومنافسة.

كما نفى أن تكون انتخابات القائمة سيئة السمعة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يسعون لإعطائها هذه السمعة، وهم الذين يغضبون لأنهم لم يدخلوا قائمة، سواء من الأحزاب أو من الشخصيات العامة.