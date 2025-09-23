أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن تأسيس صحيفة ناجحة لا يقتصر على تشكيل فريق عمل أو وضع سياسات تحريرية، بل يتطلب تقديم قيمة مضافة للقارئ من خلال محتوى يحترم عقله ويلبي احتياجاته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن تجربته في تأسيس صحف مثل "المصري اليوم" و"الوطن" علّمته أن التحدي الأكبر هو بناء علاقة ثقة مع الجمهور، بحيث يختار القارئ صحيفته يوميًا كجزء من احتياجاته الأساسية.

وأشار الجلاد إلى أن الصحافة الإلكترونية اليوم تواجه تحديات كبيرة، موضحًا أن النجاح يكمن في تقديم محتوى تحليلي وتفسيري يتجاوز مجرد نقل الأخبار.

وتابع، أن الصحفي يجب أن يقدم للجمهور وجهات نظر متنوعة ومعلومات دون فرض وصاية فكرية، مشددًا على أن المصداقية والمهنية هما أساس التميز في المشهد الإعلامي المزدحم.

وشدد الجلاد على أن علاقته مع رجال الأعمال الذين دعموا مشروعاته الصحفية، مثل المهندس نجيب ساويرس وصلاح دياب ومحمد الأمين، قامت على الثقة المتبادلة والاحترام، مؤكدًا أن هؤلاء المستثمرين يركزون على تحقيق نتائج نوعية، سواء على المستوى الصحفي أو المالي.

وأشار إلى أن نجيب ساويرس، على وجه الخصوص، يتبنى نهجًا ليبراليًا يدعم حرية الرأي، حيث لم يتدخل يومًا في السياسة التحريرية، بل شجع على نشر ردود على الانتقادات التي وجهت إليه شخصيًا في المصري اليوم، مما يعكس إيمانه بحرية التعبير.