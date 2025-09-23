أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس استقبل 200 عضو جديد من الفائزين في انتخابات المجلس لعام 2025، وذلك ضمن الاستعدادات للفصل التشريعي الجديد 2025-2030.

وتابع: تضمنت عملية الاستقبال تسليم الأعضاء بطاقات العضوية الرسمية، بالإضافة إلى "الحقيبة البرلمانية" التي صُممت لدعم عملهم التشريعي والرقابي.

وأوضح، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الحقيبة تحتوي على جهاز لوحي (تابلت) مخصص لكل عضو، مزود ببريد إلكتروني رسمي للتواصل داخل المجلس، بما يتماشى مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وأكمل: يضم الجهاز نسخًا إلكترونية من الدستور، والقوانين المتعلقة بالعمل البرلماني، بالإضافة إلى لوائح مجلسي الشيوخ والنواب، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار الأمين العام إلى أنه تم أيضًا تسليم الأعضاء نماذج إقرار الذمة المالية واستخراج جواز السفر البرلماني.

وفيما يتعلق بالدور المستقبلي للمجلس، أكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيواصل مسيرته في الفصل التشريعي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون الأداء أكثر فاعلية وتقدمًا.

كما شدد على أن التنوع الحزبي والسياسي، بالإضافة إلى الخبرات المتعددة للأعضاء، سيسهم في إثراء العمل البرلماني، وهو ما انعكس إيجابًا خلال الفترة الماضية ويتوقع استمراره في الفصل الجديد.