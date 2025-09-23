نائب بـ"الشيوخ": قضايا المواطن البسيط في مقدمة أولوياتي



قال النائب أيمن الهواري، عضو مجلس الشيوخ، إن قضايا المواطن البسيط ستكون في مقدمة أولوياته بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، وذلك بهدف استكمال مسيرة الجهود الضخمة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف الهواري، في تصريحات اليوم على هامش حفل استقبال مجلس الشيوخ للأعضاء المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية، أنه يستهدف الانضمام إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وذلك لأنها تختص بالملفات التي تهم المواطنين في المحافظات، وفي مقدمتها خدمات المرافق العامة من طرق وشبكات مياه وصرف وبنية تحتية وإسكان، مشيرًا إلى أن تلك الملفات الهامة يتبناها الرئيس السيسي في المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: إن دور مجلس الشيوخ في تلك الملفات سيكون هامًا جدًا، حيث سيتولى دراسة ومناقشة السياسات والخطط والخروج بتوصيات من شأنها تذليل تنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، بشكل عام، له دور كبير في دعم خطط التنمية بالبلاد، والحفاظ على الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد حاليًا.

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستقبلت اللجان التي خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددًا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية، وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام للمجلس، أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.