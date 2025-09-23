كتب- محمد شاكر:

تُبث مساء اليوم الثلاثاء، أولى الحلقات التسجيلية من الموسم الثاني عشر لبرنامج "شاعر المليون"، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتستعرض الحلقة الأولى جولة لجنة التحكيم في العاصمة السعودية الرياض، التي استمرت خمسة أيام وشهدت مشاركة 473 شاعراً من مختلف مناطق المملكة، في مشهد يؤكد مكانة البرنامج كأضخم منصة للاحتفاء بالشعر النبطي.

وقد اتسمت الجولة بمنح 8 بطاقات ذهبية استثنائية أهَّلت أصحابها مباشرة إلى قائمة المئة، إلى جانب العديد من الإجازات المميزة التي نالها شعراء متميزون على مدى خمسة أيام متتالية.

وأكدت لجنة تحكيم البرنامج في وقت سابق أن جولة الرياض في الموسم الثاني عشر شهدت إقبالاً كبيراً من شعراء المملكة، وأثبتت نحاحها سواء من الناحية الفنية المرتبطة بمستوى الشعراء الذين قابلتهم اللجنة، أو من الناحيتين التنظيمية والإعلامية، كما تميزت بمشاركة واسعة للشعراء الشباب الذين لم يسبق لهم الظهور إعلامياً.

ويَبرز الحضور السعودي في "شاعر المليون" منذ انطلاقه، حيث وصل 36 شاعراً من المملكة إلى النهائيات، من بينهم شاعرتان، فيما نال الشعراء السعوديون بيرق "شاعر المليون" في ثلاثة مواسم (الثالث، الثامن، الحادي عشر).

ويتضمن الموسم الجديد خمس حلقات تسجيلية تُعرض مساء كل ثلاثاء، تنقل أجواء الجولات في الرياض والكويت وعمّان ومسقط وأبوظبي، متضمنةً أبرز لقطات الأداء وآراء لجنة التحكيم، إلى جانب اختبارات مرحلة المئة التي تشكّل إحدى المحطات المفصلية في البرنامج، حيث يواجه الشعراء تقييمات دقيقة في الحفظ والإلقاء وفنون الشعر النبطي. كما ترافق الحلقات تقارير خاصة من الكواليس ولقاءات مع المتقدمين للمنافسة وضيف الجولة.

