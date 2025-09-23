محافظ القاهرة يفتتح معهد التمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معهد التمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الصحة والمجتمع المدني.

شارك في الافتتاح: د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، ود. إبراهيم الدهشوري مدير مستشفى روض الفرج العام، ود. أمنية سمير مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعهد الجديد، الخاضع لإشراف مديرية الشئون الصحية، يُعد ثاني معهد تمريض للبنين على مستوى المحافظة بعد معهد 15 مايو، مشيرًا إلى وجود 17 معهدًا مماثلًا للبنات.

وأوضح أن الهدف من إنشائه هو دعم القطاع الصحي بكوادر مؤهلة من أخصائيي التمريض.

ويستقبل المعهد في دفعته الأولى 30 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع يزيد عن 240 درجة، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب.

وعقب الافتتاح، أجرى المحافظ، جولة تفقدية داخل مستشفى روض الفرج العام لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وشدد على أن محافظة القاهرة تولي قطاع الصحة أولوية قصوى، وتسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتقع مستشفى روض الفرج العام على مساحة 5000 متر مربع، وتضم 117 سريرًا، و15 سرير عناية مركزة، و12 حضّانة.

كما تُجري المستشفى عمليات العظام والطوارئ، ومناظير الجهاز الهضمي والمسالك البولية والعظام، وتحتوي على وحدة غسيل كلوي وعيادات متخصصة في عدة مجالات منها المسالك، مخ وأعصاب الأطفال، الروماتيزم والتأهيل، العلاج الطبيعي، جراحة الوجه والفكين، والتغذية العلاجية.

