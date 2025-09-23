إعلان

الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

05:00 ص 23/09/2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها أحيانا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الفترة ما بين 4:8 صباحا.

