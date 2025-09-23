الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى تكون السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها أحيانا رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الفترة ما بين 4:8 صباحا.

اقرأ أيضًا:

صور- وزارة الزراعة تعلن أصنافا جديدة من الطماطم والفاصولياء والكوسة

وزير الأوقاف يكشف لمصراوي سبب عدم إلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب

قرار جديد بشأن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب

أماكن وشروط استخراج اشتراكات السكة الحديد للطلاب