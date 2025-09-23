قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد وفرة كبيرة من مختلف المنتجات الزراعية، ولا تواجه أي أزمات في الإمدادات، باستثناء الطماطم التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا نتيجة انتهاء موسم العروة الصيفية.

وأوضح نجيب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري،، أن ارتفاع الأسعار ليس جديدًا على السوق المصري في مثل هذا التوقيت من العام، حيث تنخفض الكميات المنتجة مع انتهاء مواسم معينة، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأسعار لن تدوم طويلاً، وأن الوضع سيتغير بمجرد دخول العروة الشتوية إلى الأسواق خلال شهر أكتوبر.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت استقرارًا ملحوظًا في أسعار الخضر والفاكهة على مدار ثمانية أشهر متواصلة بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة توسعت في المشروعات الزراعية الكبرى التي وفرت احتياجات الأسواق وحققت اكتفاءً ذاتيًا في أغلب الأصناف.

وأكد أن أسعار البطاطس والبصل والخيار والفلفل والباذنجان مستقرة حتى نهاية العام، بينما لم تتأثر المانجو هذا الموسم بزيادات تذكر مقارنة بالعام الماضي، على عكس ما كان متوقعًا. كما لفت إلى أن أسعار الليمون انخفضت من مستوياتها القياسية في العام السابق، ما يعكس استقرار الأسواق بشكل عام.

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن هذه الموجة السعرية في الطماطم مؤقتة، داعيًا المستهلكين إلى التعامل بعقلانية عند الشراء وعدم التكالب على تخزين السلع، خاصة أن المنتجات متوفرة، مؤكدًا أن الأسعار ستعود إلى معدلاتها الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.