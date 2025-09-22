عمرو أديب: الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة إيجابية

علق الإعلامي عمرو أديب على خبر العفو عن الناشط علاء عبدالفتاح، مؤكدًا أن الخبر تناقلته جميع الصحف الأجنبية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب، أن عبد الفتاح لم يخرج بعد بشكل فعلي بسبب الإجراءات الإدارية الجارية، لكنها على وشك الانتهاء.

وأشار أديب إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت قضية عبد الفتاح، قائلاً: "الموضوع عمل دوشة كبيرة، ومصر كانت تملك اختيار التوقيت المناسب لها حسب الرؤية الأمنية والسياسية، وقررت تفرج عنه الآن طبقًا للقانون والأصول".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "أطالب بالإفراج عن مساجين الرأي، في ناس ما عندهمش الضهر بتاع علاء عبد الفتاح؛ علاء أسرته كان صوتها عالي، وعنده باسبور انجليزي... في ناس كتير جوه ما عندهمش الظهر ده".

وأكد أديب أنه يتحدث تحديدًا عن عامة الناس وليس عن العناصر المتطرفة، موضحًا: "أنا ما بتكلمش عن الإخوان أو الإرهابيين، أنا بتحدث عن الناس العادية المسجونة طبقًا لأحكام... أفرجوا عن هؤلاء اللي لهم سنين طويلة".

واستشهد بالناشط الأمريكي الراحل "تشارلي كيرك" الذي تم اغتياله بسبب رأيه، قائلاً: "امريكا وقفت كلها ليه؟ لأنه ضحية رأي، وهو البند الأساسي في الدستور الأمريكي".

وشدد على أن مصر أصبحت الآن في وضع مختلف، مؤكدًا: "مصر دلوقتي ما بيهزهاش كلمة... اطلع قول زي ما انت عايز، الدوله دلوقتي مستقرة وعندها مشاكلها وتحدياتها، لكن لا أحد يستطيع أن يهز مصر الآن".

وشدد أديب، على ضرورة التمييز بين هدف الإصلاح والهدف من الهدم، قائلاً: "شعبنا فاهم هو عايز إيه... احنا عايزين نصلح مش عايزين نهدم، نبغي الإصلاح والتغيير في إطار معالجة المشاكل الحقيقية".