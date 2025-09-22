طارق شكري: العقار استثمار آمن يضمن الربحية والفرصة مثالية للشراء الآن

أكد المهندس طارق شكريٍ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في القطاع العقاري يُعد خيارًا آمنًا بنسبة 100%، مشددًا على استمرار القطاع في تحقيق أرباح مجزية للمواطنين.

وأضاف شكريٍ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لشراء العقارات، موضحًا أن العوائد الاستثمارية في هذا القطاع تتطلب الصبر لسنوات لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار شكري إلى أن تسعير الوحدات العقارية في مصر يعتمد على معادلة واضحة تتضمن تكاليف المدخلات مثل الأسمنت، الحديد، الخشب، الألومنيوم، النحاس، الأرض، وأجور العمال، بالإضافة إلى تكلفة الأموال.

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الشركات العقارية تضيف هامش ربح يتراوح بين 5% و10% فقط على تكلفة الوحدة، و أكد أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب تمويل عقاري رسمي بفوائد منخفضة لا تتجاوز 3% لجميع الوحدات.

وشدد شكري على أن 97% من تمويل العقارات في مصر يعتمد على أموال المواطنين، مما يدفع شركات التطوير العقاري للعب دور مؤسسات التمويل من خلال تقديم أنظمة سداد ممتدة بفوائد بنكية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يزيد من التحديات أمام المطورين والمواطنين على حد سواء، داعيًا إلى ضرورة تطوير نظام تمويل عقاري رسمي يدعم القطاع ويعزز قدرة المواطنين على الشراء.