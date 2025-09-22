صادرات مصر الزراعية تتجاوز 7.2 مليون طن في 2025

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بلغ أكثر من 7.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الوزير علاء فاروق، أن هذا الإنجاز جاء استنادًا إلى تقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول مؤشرات الصادرات الزراعية المصرية خلال الموسم الحالي.

ووفقًا للتقرير، جاءت الموالح المصرية في صدارة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بإجمالي يزيد على 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بأكثر من 256 ألف طن.

كما احتلت الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع بكمية تخطت 231 ألف طن، تليها البطاطا التي تجاوزت صادراتها 190 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تفوق صادرات عدة محاصيل أخرى هذا الموسم، من أبرزها: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم، الرمان، الفراولة، والجوافة.

وأكد وزير الزراعة أن استمرار هذه الطفرة يعكس قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة عالميًا، مشددًا على التزام الدولة بدعم هذا القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأضاف أن النجاحات المتحققة جاءت نتيجة تكامل جهود المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي والمعامل المرجعية والعلاقات الزراعية الخارجية.

كما شدد على أن الوزارة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لتعزيز الإنتاج والصادرات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة تدفق العملات الأجنبية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي أن هذا النمو الكبير في الصادرات يرجع إلى تطبيق أحدث المعايير الدولية في عمليات الفحص والرقابة، إضافة إلى نظام التكويد المتبع في الحجر الزراعي، ما ساهم في الحفاظ على جودة المنتجات وضمان انسيابية حركة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية