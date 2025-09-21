مظهر شاهين: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خطوة صحيحة وإن جاءت متأخرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مظهر شاهين، الداعية الاسلامى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يُمثل خطوة على الطريق الصحيح، وإن تأخر كثيرًا، مشددًا على أنه ينسجم مع الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويعيد التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذه القضية العادلة.

ودعا شاهين، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، جميع دول العالم إلى الاقتداء بالموقف البريطاني والاعتراف بدولة فلسطين دعمًا للعدالة وحقوق الإنسان، ورفضًا لسياسة الكيل بمكيالين التي “آن الأوان أن تنتهي”.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف ما وصفه بـ“المجازر والمجاعة” التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق.

وتابع: "نصرة فلسطين واجب إنساني وشرعي وأخلاقي، وأن التاريخ لن يرحم المتخاذلين أمام الدماء التي تُسفك ظلمًا وعدوانًا.