إجراءات جديدة من السكة الحديد مع بدء العام الدراسي

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعدادات خدمة جمهور الركاب بجميع المحطات على مستوى الجمهورية بالتزامن مع بدء الدراسة.

وأكد محمد عامر، رئيس الهيئة، ضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وانتشار القيادات بمواقع التشغيل وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على خطوط السكك الحديدية.

ووجه رئيس الهيئة، بضرورة إعلام الركاب عبر الشاشات والإذاعة الداخلية بالمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات مع استمرار تلقي شكاوى ومقترحات الركاب من خلال مكاتب خدمة العملاء والعمل على حل المشاكل في حينه.

واتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة إجراءات تساهم في التيسير على جمهور الركاب والحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات بفتح العديد من منافذ حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بمحطات المترو وبالمنافذ المنتشرة بالميادين والمدن والجامعات والهيئات والنوادي الرياضية والقضائية ومحطات المترو، وعن طريق الإنترنت، والهاتف المحمول، ووكلاء البيع عبر تطبيقات فوري وخالص وشركاؤها.

