كتب- محمد فتحي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، يعقد الدكتور بدر عبدالعاطي لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى، كما يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.