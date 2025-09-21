كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير السياحة الآثار: سرقة الأسورة الذهبية حادث فردي.. وغرف الترميم عالميًا بلا كاميرات

قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير تمثل حادثًا فرديًا لا يعكس أداء المنظومة الأمنية للآثار في مصر، مؤكدًا أن التحقيقات جارية للكشف عن كافة الملابسات.

أول تعليق من وزير السياحة والآثار على سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري

كيف تأثرت الرحلات في مطار القاهرة بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا؟ -(بيان رسمي)

قالت وزارة الطيران المدني، في بيان إنه في ضوء ما شهدته بعض المطارات الأوروبية صباح اليوم السبت من هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثر جزئي في حركة الإقلاع من تلك المطارات، فأن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأن الموقف يُتابع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف.. وتكشف توقعاتها المناخية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن بدء فصل الخريف للعام الحالي 2025 وذلك وفقاً لتوقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

السكة الحديد تُسيّر الرحلة الـ 18 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين -(صور)

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم السبت، بتسيير الرحلة الثامنة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر ، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 17013 راكبًا سودانيًا.

بعد إصابة إمام عاشور به .. ما هو فيروس A وطرق انتقاله؟

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس "A" تعني أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

التموين: تحديث البيانات شرط لاستمرار صرف الدعم.. وفتح الباب لمستحقين جدد

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إتاحة استمارات تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد إلكترونياً لمدة 3 أشهر، موضحة أن الخدمة متاحة لجميع أرباب الأسر، سواء المستفيدين من الدعم التمويني أو غير المستفيدين، بما يتيح إضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

مؤتمر "حل الدولتين"..السيسي لماكرون: نرحب باعتراف فرنسا بفلسطين وندعو العالم لاتخاذ خطوات مماثلة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

مصر للطيران تؤكد انتظام رحلاتها رغم الهجوم السيبراني على مطارات بأوروبا

أعلنت مصر للطيران انتظام رحلاتها إلى المدن الأوربية وعدم إلغاء أي من رحلاتها المجدولة.