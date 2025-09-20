كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي تامر أمين أن الشعب المصري يقف كالصخرة في وجه الحملات الإعلامية التي تسعى لتشويه صورة مصر، مشيدًا بقصيدة "مصر قالت خط أحمر" للشاعر الصعيدي محمود عبد الظاهر البكري التي جاءت كالرصاصة من مصري أصيل تستهدف كل من يسيء لمصر.

وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار" أن هذه القصيدة التي دافعت عن مصر ودورها في القضية الفلسطينية، ليست مجرد كلمات، بل تعبير صادق عن وجدان الشعب الذي يرفض الافتراءات ويؤمن بدور مصر كسند قوي للقضايا العربية.

وأشار أمين إلى أن القصيدة جاءت لتصحح المفاهيم المغلوطة التي يروجها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تزييف الحقائق عمدًا لإضعاف الثقة بالوطن.

وتابع أن مصر قيادة وشعبًا، أثبتت موقفها الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، مشددًا على رفضها القاطع لأي محاولات تهجير، مع التأكيد على مبدأ "الخط الأحمر" الذي يعكس رسالة واضحة للمجتمع الدولي، إلى جانب جهودها في إيصال المساعدات الغذائية والطبية رغم التحديات.

في سياق متصل، شدد الشاعر محمود عبد الظاهر البكري، خلال مداخلته مع أمين، على أن قصيدته كانت ردًا مباشرًا على حملة شرسة استهدفت مصر، مؤكدًا أن الشعر بالنسبة له ليس مجرد فن، بل سلاح للدفاع عن الوطن.

وأشار البكري، إلى أن قصيدة "مصر قالت خط أحمر"، التي كتبها في ساعتين بعد صلاة الفجر، تحمل رسائل سياسية عميقة، تعبر عن عزة مصر وثباتها، وأنها نجحت في إيصال صوت الشعب المصري لإعلام الكيان المحتل الذي يروج للأكاذيب.