الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف.. وتكشف توقعاتها المناخية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن بدء فصل الخريف للعام الحالي 2025 وذلك وفقاً لتوقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن ملامح فصل الخريف لعام 2025 تتمثل في مناخ يتسم دائماً بالاعتدال في درجات الحرارة قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف تتهيأ الفرصة أحياناً لتكون الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن معدلات سقوط الأمطار خلال خريف هذا العام ستكون حول المعدلات المناخية المعتادة.

وتابعت: "في بعض الأحيان عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحياناً في زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوى للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة".

وأشارت الأرصاد إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا، والتي قد تؤدى إلى فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

