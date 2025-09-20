إعلان

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف.. وتكشف توقعاتها المناخية

09:44 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (5)
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    هدوء تام على شواطئ الإسكندرية (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن بدء فصل الخريف للعام الحالي 2025 وذلك وفقاً لتوقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن ملامح فصل الخريف لعام 2025 تتمثل في مناخ يتسم دائماً بالاعتدال في درجات الحرارة قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف تتهيأ الفرصة أحياناً لتكون الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن معدلات سقوط الأمطار خلال خريف هذا العام ستكون حول المعدلات المناخية المعتادة.

وتابعت: "في بعض الأحيان عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحياناً في زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوى للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة".

وأشارت الأرصاد إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا، والتي قد تؤدى إلى فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

2

اقرأ أيضاً:

25 مليار دولار صادرات و500 ألف وظيفة.. تفاصيل منطقة القنطرة غرب الصناعية

مدبولي: "القنطرة غرب" تستهدف صادرات بـ4 مليارات دولار سنويًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الخريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة