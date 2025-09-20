رفع 940 طن مخلفات هدم وبناء من منطقة الكونيسة بالعمرانية

كتب- محمد نصار:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل في تكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح المحافظ، أن فرق الهيئة قامت بالدفع بعدد من المعدات والعمالة في منطقة الكونيسة بحي العمرانية، حيث أسفرت الأعمال عن رفع 47 نقلة من مخلفات الهدم والبناء والرتش بإجمالي 940 طنًا، وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وأكد المحافظ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل والتعامل الفوري مع مخلفات الهدم والبناء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو تكرار لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، بما يضمن بيئة صحية وآمنة تليق بالمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الميدانية وفقًا لتكليفات المحافظ، حيث تعمل فرق النظافة على مدار الساعة لرفع كفاءة الشوارع والتعامل السريع مع أي تراكمات، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

