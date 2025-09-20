"الوطنية للإعلام" تحتفي بالعام المصري الجديد بفيلم "عقارب الشمس"

كتب- أحمد الجندي:

في سابقة إعلامية هي الأولى من نوعها، تحتفل الهيئة الوطنية للإعلام بالعام المصري الجديد عبر شاشة القناة الأولى طوال شهر سبتمبر 2025، من خلال باقة من البرامج والفعاليات الخاصة بهذه المناسبة التاريخية والثقافية.

وفي إطار الاحتفالات، بث التليفزيون المصري الفيلم الوثائقي "عقارب الشمس"، الذي يتناول جذور التقويم المصري القديم وعلاقته الوثيقة بالزراعة ونهر النيل ودورة الفصول.

ويأخذ العمل المشاهد في رحلة بصرية ثرية تمزج بين الصورة المبهرة والمعلومة الموثقة، ليعيد إحياء واحد من أقدم التقاويم في التاريخ الإنساني، ويبرز عبقرية المصري القديم في رصد الزمن وبناء حضارة خالدة.

وأكدت الهيئة أن عرض الفيلم يأتي ضمن خطة برامجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية وإلقاء الضوء على محطات مضيئة من التاريخ، احتفالًا ببداية العام المصري الجديد، وترسيخًا لاعتزاز المصريين بجذورهم الحضارية العريقة.

