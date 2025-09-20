كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدانًا بمدينة الخارجة.

وقّع البروتوكول الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام مساعد المحافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي في مصر، موضحةً أنه تم إعداد خطة تنفيذية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، حيث تم التوجيه بالبدء في إنشاء المركز ليكون نواة للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير، ونموذجًا يمكن تكراره بالمحافظات.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، حيث من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات.

من جانبه، قال وزير الزراعة، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الحرير في مصر، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان نجاحه.

وأضاف أن الوادي الجديد سيكون نموذجًا لتعميم التجربة في باقي المحافظات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة دخل المزارعين والعاملين بهذا المجال.

فيما شدد محافظ الوادي الجديد، على أن البروتوكول يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقدم جميع التيسيرات اللوجستية للإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيعزز القيمة المضافة ويقلل فاتورة الاستيراد، إلى جانب توفير فرص عمل وتدريب لأبناء المحافظة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة، إلى جانب ممثلين عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

