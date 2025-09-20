إعلان

طب الإسكندرية يتصدر نتيجة تنسيق الشهادة اليونانية 2025

10:43 ص السبت 20 سبتمبر 2025

مكتب التنسيق

كتب - عمر صبري

أعلن مكتب التنسيق، اليوم، الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الشهادة اليونانية لعام 2025، حيث جاء في الصدارة كلية طب الإسكندرية، تلتها عدد من الكليات الطبية والهندسية والعلمية.

وجاءت الحدود الدنيا على النحو التالي:

طب أسنان الإسكندرية: 410.0 درجة

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل: 410.0 درجة

طب عين شمس: 407.72 درجة

طب القاهرة: 407.72 درجة

طب المنصورة: 407.72 درجة

طب أسنان طنطا: 407.54 درجة

طب أسنان القاهرة: 406.35 درجة

حاسبات وذكاء اصطناعي – القاهرة (رياضة): 404.07 درجة

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الإسكندرية: 403.33 درجة

حاسبات وعلوم البيانات – الإسكندرية (رياضة): 402.25 درجة

علاج طبيعي – كفر الشيخ: 398.15 درجة

