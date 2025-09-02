بدء تلقي طلبات الحج للموسم الجديد 2025- 2026 -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت شركات السياحة المصرية رسميًّا تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، تنفيذًا للضوابط المنظمة التي وضعتها كل من السلطات السعودية والمصرية.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً للمقترحات التي ناقشتها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة مع الشركات خلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي أوصت بالإسراع في فتح باب التسجيل، تماشيًا مع المستجدات الجديدة المتعلقة بإجراءات الحج.

وناشدت غرفة شركات السياحة جميع الراغبين في أداء الحج هذا العام التوجه مباشرةً إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع المحافظات، محذرةً من التعامل مع الوسطاء أو السماسرة؛ حفاظًا على حقوق الحجاج وسلامتهم.

وأكدت الغرفة أن التسجيل المبكر هذا الموسم سينتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ونوهت الغرفة بأنه من المقرر أن يتم التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة؛ لإعداد الضوابط النهائية لموسم الحج السياحي، والتي ستتضمن الآليات والإجراءات المنظمة لكل المراحل.

وأعدت لجنة السياحة الدينية تقريرًا شاملًا يتضمن مناقشة سلبيات الموسم الماضي وطرق تجنبها، فضلًا عن تعزيز الإيجابيات وطرح بدائل عملية.

واستعرض التقرير آراء أصحاب الشركات ومقترحاتهم، وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بالوزارة واللجنة العليا للحج، لاعتماده من وزير السياحة والآثار.

واتفقت شركات السياحة، خلال اجتماعاتها، على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة السماسرة والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة للقانون؛ لما تمثله من خطورة على المواطنين، سواء من الناحية المالية أو الصحية، ولما تسببه من أضرار جسيمة لشركات السياحة المعتمدة.

