الحكومة توافق على التعاقد مع "دي - بي - السويدي" لإدارة وتشغيل القطار السريع

03:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي - بي - السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي - مصر"، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء الهيئة القومية للأنفاق القطار الكهربائي السريع
