كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "دي - بي - السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي - مصر"، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

وفقا لقانون العمل الجديد..هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلق على اتهامات الإهمال في علاج الإعلامية عبير الأباصيري